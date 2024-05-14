حصول مستشفى الأطفال بالعديسات على الحد الأقصى للاعتماد الدولي

نجح مستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات، إحدي مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر في الحصول على درجة الاعتماد القومية و المعترف بها من الاسكوا العالمية.

ونجحت المستشفي في الحصول علي أعلي درجات الإعتماد ، لثلاثة أعوام متتالية وهذا طبقا لمعايير الاعتماد القومية للنسخة المحدثة GAHAR 2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مما يعني مطابقة المستشفى لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية

يشار إلى أن مستشفي الأطفال قد لقبت في الآونة الأخيرة "بمستشفي إنقاذ الحياة" لتوفيرها خدمة دعامة القلب على مدار 24 ساعة .

كما تفرد قسم الخدمات القلبية فيها أيضا باول وحدة تصوير قلبي متعدد المقاطع في محافظة الأقصر وذلك بالتعاقد مع خبراء من الفريق الطبي لمؤسسة مجدي يعقوب للتصوير القلبي والقسطرة والتي تأتي ايضا في إطار قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الثلاثة والسبعون( 73) بالموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب لزيادة القدرة الاستيعابية علي إجراء تدخلات وجراحات القلب المعقدة لمرضي الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر وأسوان.

ومستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات بالاقصر والتي تستقبل خاصة حالات الاطفال من عمر يوم وحتي 18 عام تم إنشاؤها حديثا علي مساحة تقريبية أكثر من 16 الف متر مربع وبطاقة استيعابية لأكثر من 112 سرير .

و تقدم المستشفي خدمات الطوارئ والعناية و جراحة الاطفال بالاضافه إلي الأقسام الداخلية والعيادات التخصصية المختلفة للاطفال في أكثر من 20 تخصص.

حيث تضم المستشفي 26 سرير لعنايه الأطفال من مختلف الأعمار بالإضافة إلى أكثر من 40 سرير إقامة اطفال بالاقسام المختلفة من عمليات و باطنة وجراحة عظام و صدرية وأنف واذن

كما تقدم مستشفى الأطفال عيادات تخصصية ايضا هامة لخدمة الاطفال مثل عيادة الغدد الصماء والسكر ، وعيادة أمراض الدم والأمراض الوراثية و هرمون النمو وعيادة التغذية و قلب الاطفال وعظام الاطفال وأنف واذن و نفسية وعصبية وغيرها من الاقسام والخدمات التخصصية بجانب خدمة عيادة التخاطب والسمعيات وتنمية المهارات وكذلك العلاج الطبيعي.





ويشار إلى أن افتتاح مستشفي الاطفال التخصصي بالعديسات تم افتتاحه في نهاية عام 2021 كأول مستشفي تخصصي للأطفال في صعيد مصر.

و كانت المستشفي قد عملت كأحد أفضل مستشفيات عزل وإنقاذ مصابي جائحة كورونا منذ انتشارها وحتي إعلان انحسارها.

هذا وقد بدأت بعدها مستشفي الاطفال في تقديم الخدمات التدريجية للاطفال واضافت العديد من الخدمات والعيادات التخصصية طوال الشهور الماضية بعد انضمامها للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر

حيث قدمت مستشفي الاطفال التخصصي حتي الآن ما يقرب من 700,000 خدمة صحية وعلاجية خاصة للاطفال، بالإضافه الي أكثر من 1000 خدمة طارئة لإنقاذ حياة بالدعامة والقسطرة قلبية .