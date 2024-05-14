جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة بطوخ

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية بقرية الحصة التابعة لمركز طوخ، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.



جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، وبإشراف الدكتور أشرف عواد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد قنديل مدير المستشفي البيطري، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة ببنها، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، والأستاذ ابراهيم عبدالله مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.



وشارك فى القافلة عدد من الأطباء البيطريين بالمستشفى البيطرى التعليمى بالكلية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بأقسام ( الجراحة والتخدير والأشعة - طب الحيوان – التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي - أمراض الطيور والأرانب – الصحة والرعاية البيطرية ).



وأسفرت القافلة عن الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد 97 حالة ماشية، و40 حالة أغنام، و37 حالة سونار، و2725 حاله دواجن.