رئيس محلية قوص يكرم 4 من العاملين بمرفق النظافة

كرم رئيس مجلس مدينة قوص الدكتور قدري الشعيني، بالتعاون مع المجلس الوطني للشباب اربعة من صانعي الجمال من العاملين بمرفق نظافة المدينة لتفانيهم في أداء مهام عملهم، وذلك اليوم بمقر مكتبه، وسط حضور لفيف من قيادات المجلس.

وأكد رئيس المركز، أن التكريم يأتي تقديراً وعرفاناً لما يبذلونه هؤلاء العمال من جهد متميز ومتواصل في الحفاظ على نظافة المدينة ومظهرها الحضاري، مشيرًا الي أهمية الدور الذي يؤدونه باعتبارهم أحد الركائز الاساسية التي يعول عليها في خروج المدينة بالشكل اللائق الذي يرضي الذوق العام، لافتا إلي أن التكريم يُعد فرصة للتعبير عن عظيم امتناننا لهم لما يقدمونها من خدمات جليلة للمجتمع، من خلال تواجدهم ليل نهار في شوارع المدينة متحملين الظروف المناخية القاسية ومهام عملهم الشاقة.

وناشد رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني، جموع المواطنين بضرورة تبنى السلوك الحضاري في التعامل مع النفايات والمخلفات، وعدم رميها بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها لتخفيف الأعباء من على كاهل هذه الفئة، مؤكداً علي حرصه الدائم لفتح قنوات للتواصل مع جميع العاملين علي مختلف وظائفهم وفئاتهم ، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتطوير الأداء في كل المجالات، بما يعكس اهتمام الوحدة بالعامل ويعمق مفهوم الولاء والانتماء ويعلي قيمة العمل.

وفي نهاية اللقاء، اهدي رئيس المجلس العمال شهادات تقدير وقام بمنحهم مبلغ مالي مكافاةً ، ومن جانبهم أعربوا العاملين له عن خالص امتنانهم على هذه اللفتة الطيبة ولما لمسوه من لطيف المعاملة، مؤكدين هذا التكريم سيكون له مردود ايجابي علي مواصلة العمل مع باقي العاملين في قطاع النظافة والتجميل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

قام بها عبد اللاه الخبير رئيس مركز ومدينة دشنا بجولة تفقدية وذلك لمتابعة مجريات الاحداث المتعلقة بملف التصالحات فى ظل قانون التصالح الجديد .

وأكد الخبير على ان القانون رقم ١٨٧لسنة ٢٠٢٣م يقوم بالتيسير على المواطنين فى اجراءات التصالح لمخالفات البناء .

كما حرص الخبير على تذليل جميع المعوقات التى تحول تقديم افضل خدمة للمواطنين فى اطار القوانين والقواعد المنظمة لذلك .

على هامش الجولة التفقدية التقى ببعض المواطنين المتقدمين لعملية التصالح واستمع الى آرائهم واستفسارتهم وشكواهم واصدر تعليماته الى المختصين بتيسير جميع المعوقات فى اطار القانون .

كنا نوه محمدحمدي مدير المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ان المركزالتكنولوجى يقوم بتلقى جميع طلبات المواطنين عموما وبالاخص المتعلقة بقانون التصالح الجديد.