ندب الإدلة الجنائية لمعاينة حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

قامت الأجهزة الامنية بالإسكندرية، بندب خبراء الادلة الجنائية بمعاينة حريق جراج منطقة محرم بك وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، واستدعاء القائمين على الجراج ومالكه، واستدعاء أصحاب السيارات المتضررة من الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد أندلع حريق هائل بجراج في منطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، مساء أمس، فيما دفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها لمنع إمتدادها إلى العقارات المجاورة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة،بنشوب حريق بجراج كائن بشارع أمير البحر بجوار مسجد الإسلام بدائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء، للتعامل مع النيران ومحاصرتها.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها ومنع إمتدادها للعقارات المجاورة، فيما أسفر الحريق عن تفحم 4 سيارات بالكامل.

ورجحت التحريات المبدئية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، ناتج عن استخدام معدة كهربائية داخل موقع الحريق، ما نتج عنه شرز تسبب في اندلاع النيران، وذلك بحسب شهود عيان. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

من جانب اخر اندلع حريق في وحدة سكنية بمنزل كائن بشارع الحجاري، في منطقة الجمرك، وسط الاسكندرية وتحاول رجال الحماية المدنية السيطرة عليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين صحته، فيما تحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات المعنية التحقيقات.