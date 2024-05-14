الداخلية تضبط 14 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة في 5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – المنوفية- دمياط – الإسماعيلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية – طبنجة – 3 خزينة وعدد من الطلقات – 4 قطع سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل" له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة الصف وبحوزته (2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض، وضبطعاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة قويسنا حال إستقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدرى "الهيروين، الآيس" - فرد محلى وعدد من الطلقات – ميزان حساس، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية آلية - طبنجة – 3 خزينة - عدد من الطلقات النارية – 4 قطع سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2٫2 مليون جنيه تقريباً.

كما قررت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة الأولى، وعضوية المستشارين، خال رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، تأجيل نظر القضية لجلسة الخميس القادم وذلك لمرافعة دفاع المتهم بقتل زوجته بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق أحالت المدعو "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لخلافات بينهما ولارتيابه في سلوكها، بدون دليل.

استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته فأنهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بأداة "الأحبال" واضعًا غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

ووجه له إحراز قالب طوب وحبال تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون الضرورتين المهنية والحرفية.

فينا طلب دفاع المتهم بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وأنه سبب لا دخل له لقيامه بالجريمة، كما طلب بمناقشة الطب الشرعي ومدي إمكانيه قيام المجني عليها بتعاطي حبة حفظ الغلال القاتلة، وأنه لايوجد سبق الإصرار والترصد بقيام المتهم بقتل المجني عليها، كما أن المتهم هو من قام بتسيلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وطلب الاستعلام من شركات المحمول عن أرقام الهواتف المسجلة باسم المجني عليها وكذلك أحد الأشخاص المقيمين بمركز سيدي سالم، وكذا الاستعلام كتابيا عن نص المحادثات الكتابية خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يوم الواقعه، واستدعاء عدد من الأشخاص لمناقشتهم في بعض التفاصيل الوارده التحقيقات.