تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته في كفر الشيخ

قررت محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة الأولى، وعضوية المستشارين، خال رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، تأجيل نظر القضية لجلسة الخميس القادم وذلك لمرافعة دفاع المتهم بقتل زوجته بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق أحالت المدعو "طاهر.ع.ا.ع.خ"، 30 عامًا، غنام، ويقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 21 سبتمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المجني عليها زوجته عبلة كامل الخولي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لخلافات بينهما ولارتيابه في سلوكها، بدون دليل.

استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته فأنهال عليها بأداة "قالب طوب" أصابت وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بأداة "الأحبال" واضعًا غطاء رأسها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها.

ووجه له إحراز قالب طوب وحبال تستخدم في الأعتداء على الأشخاص دون الضرورتين المهنية والحرفية.

فينا طلب دفاع المتهم بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وأنه سبب لا دخل له لقيامه بالجريمة، كما طلب بمناقشة الطب الشرعي ومدى إمكانيه قيام المجني عليها بتعاطي حبة حفظ الغلال القاتلة، وأنه لايوجد سبق الإصرار والترصد بقيام المتهم بقتل المجني عليها، كما أن المتهم هو من قام بتسيلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية، وطلب الاستعلام من شركات المحمول عن أرقام الهواتف المسجلة باسم المجني عليها وكذلك أحد الأشخاص المقيمين بمركز سيدي سالم، وكذا الاستعلام كتابيا عن نص المحادثات الكتابية خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى يوم الواقعه، واستدعاء عدد من الأشخاص لمناقشتهم في بعض التفاصيل الوارده التحقيقات.