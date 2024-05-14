أبو الغيط: قمة البحرين ستكون عند مستوي تطلعات المواطن العربي في رسالتها ومخرجاتها 

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع في ليبيا وسوريا واليمن يعد مجمدا الي حد كبير وهذا ليس حلا لأنه يخلق اوضاعا قابلة للانتكاس ولايرفع المعاناه عن كاهل الشعوب

وأضاف أبو الغيط خلال كلمه أن الأزمات العربية تحتاج من المنظومة العربية جهدا متواصلا، لافتا الي أن الاستقطاب المستحكم علي الصعيد الدولي يدفعنا لعمل متضافر وتنسيق عربي أكبر.

وقال أبو الغيط أثق في هذه القمة وستكون عند مستوي تطلعات المواطن العربي في رسالتها ومخرجاتها،

وتابع أبو الغيط كلمته قائلا:" ما يجري في فلسطين جريمة والجريمة ليست مرتبطه فقط بالسابع من أكتوبر والتالية عليه من المقابر الجماعية والتعذيب في السجون لكن الاحتلال هو الجريمه الحقيقية وهذا ما أدركه الشباب في العالم ويسعون الي كشفه والتبيه اليه ومطلبهم بسيط وواضح ، اوقفو هذه الحرب الظالمه فورا وانقذوا الناس من المجاعة ولا تقدمو الغطاء للاجرام لكي يباشر خطته المجنونه في غزة".

وأكد أبو الغيط علي أن العدوان هو وصمة عار ليس علي جبين الاحتلال لانه تجرد حتي من الشعور بالعار، ووقف مندوبه بوجه مكشوف قبل أيام يمزق ميثاق المنظومة الأمية بلا خجل .