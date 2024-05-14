الثلاثاء 14 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع التحضري للقمة 33 في البحرين

أبو الغيط: فلسطين تسيطر علي أذهان الجميع وفرضت نفسها بواقع أهميتها للأمن القومي

أبو الغيط
أبو الغيط

 قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد علي ضرورة وسرعة انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقليمي ، لافتا الي أن الاستقرار يظل هشا وقابلا للانفجار طالما ظلت القضية الفلسطينية قائمه.

وأضاف خلال كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضري للقمة 33 المزمع عقدها في البحرين، أن الجهد العربي عبر الشهور الماضية سواء في اطار اللجنة الوزارية المعنية بالقضية أو غيرها من الأطر تحرك علي مستويين، الأول وقف الحرب فورا، واغاثه أهل غزه ودعم صمودهم علي ارضهم بالتصدي لمخطط التهجير المرفوض عربيا ودوليا، والثاني هو العمل من دون تأخير من أجل تحقيق وخلق مسار لا راجعه عنه لاقامة الدولة الفلسطينية علي حدود 67 عاصمتها القدس.

وأكد أبو الغيط خلال كلمته علي ضرورة التدخل الدولي بكل صوره والعودة الي مسار المفاوضات الثنائية لم يعد خيارا ممكنا.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته أن جدول اعمال هذا المجلس مزدحم بقضايا عربية أخري، ولكن قضية فلسطينة هي التي تسيطر علي أذهان الجميع وفرضت نفسها بواقع الحاحها أهميتها للأمن القومي وبسبب التدهور الشديد الذي فرضته بعض الأوضاع.

وناشد أبو الغيط بضرورة وقف الحرب علي غزة، والتوصل لتسوية تحفظ وحدة البلاد ومؤسساتها بالشروع في مسار جاد لوقف اطلاق النار.

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