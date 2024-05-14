تفاصيل العاصفة الشمسية التي تضرب العالم (شاهد)

كشف الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن الشمس عبارة عن كرة ملتهبة من الغازات، مثل الهيدروجين بنسبة تتعدى 70 % والهيليوم 28 % وباقي الغازات 2 %.

درجة الحرارة النقطة المركزية في الشمس 15 مليون درجة

وتابعت خلال لقائها في برنامج صباح البلد، الذي تقدمه الإعلاميتين عبيدة أمير، ورشا مجدي، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة النقطة المركزية في الشمس 15 مليون درجة.

الطبقة الخارجية للشمس تصل إلى 5.8 ألف درجة

وقال الدكتور تحسين شعلة الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا، إن الحرارة في الطبقة الخارجية للشمس تصل إلى 5.8 ألف درجة، وهناك بقع شمسية ينتج عنها الانفجارات وتكون درجة حرارتها 4600 درجة.

العاصفة الشمسية ناتجة عن انفجارات في الشمس

ولفت إلى أن العاصفة الشمسية ناتجة عن انفجارات في الشمس وتصل للغلاف الأرضي وتحدث العاصفة الجيومغناطسية وهو المسمى العلمي الصحيح لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية تعرضت البلاد لمنخفض أوروبي فأدى لانخفاض درجات الحرارة وتعود إلى المعدلات الطبيعية وتصل إلى 37 درجة بعد يومين.

ونوه الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، إلى أن العاصفة تحدث كل دورة شمسية بعد 11 سنة، وتستمر لمدة أسبوع، موضحا أنه ينتج عنها بعض الحوادث في دول مختلفة من العالم مثل قطع الكهرباء، وخلال المرة الحالية حدثت قبل موعدها بعام ما يؤكد أن هناك خلل حدث.

جدير بالذكر أن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أكد أن العاصفة الشمسية لها تأثير على الملاحة الجوية وتؤثر على أنابيب مدفونة داخل الأرض ويحدث لها تآكل، ومصر تقع في منطقة ذات الخطوط العرض المتوسطة وليس عليها أضرار من العاصفة الشمسية، والضرر يحدث في القطبين وهو ما يولد مجال مغناطيسي عكسي.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم أننا في فترة نشاط الشمس وفي قمة الدورة الشمسية، موضحًا أن الدورة الشمسية تستغرق 11 عاما، ويتم تقسيم الشمس لنطاقات، ويعطي لكل جزء رقم وهناك نشاط مفاجئ وبقع شمسية كبيرة الحجم وتزيد حجم الأرض 16 مرة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن النشاط والوهج الشمسي هو عبارة عن مجال مغناطيس وتظهر كنقط سوداء، موضحًا أن الانفجار الشمسي يصدر عنه حمم، والانفجار هو مليارات القنابل الذرية.