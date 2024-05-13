العاصفة المغناطيسية كابوسًا للمزارعين المعتمدين على التكنولوجيا الزراعية الدقيقة

من المعروف أن الطقس الفضائي يسبب اضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة الاتصالات، وربما لا أحد يشعر بهذه الصداع أكثر من المزارعين في نهاية هذا الأسبوع.

تفيد تقارير 404 Media أن النشاط الشمسي المتزايد خلال الأيام القليلة الماضية أدى إلى انقطاع في أنظمة الملاحة GPS التي توجه بعض الجرارات الحديثة من John Deere وغيرها من العلامات التجارية.

وقد سمحت هذه التكنولوجيا لـ المزارعين بالزراعة بكفاءة أكبر في خطوط مستقيمة وضيقة للغاية، ولكن تم نصحهم بالتوقف مؤقتًا عن استخدامها بسبب احتمال وجود معلومات غير دقيقة قد تسبب الفوضى في وقت الحصاد.

تتصل جرارات جون ديري بما يعرف بأنظمة الحركة في الوقت الحقيقي (RTK)، 404 تقريرًا، والتي تسمح بالزراعة الدقيقة حتى مستوى السنتيمتر. إذا استمر المزارعون في الزراعة دون دقتهم المعتادة، "فإننا نتوقع أن الصفوف لن تكون في المكان الذي تعتقد خطوط AutoPath أنها موجودة فيه" عندما يحين وقت رعاية المحاصيل وحصادها، حسبما تقول شركة Landmark Implement، المالكة لبعض وكلاء John Deere قال 404 وسائل الإعلام.

التوقيت فظيع - إنه موسم زراعة الذرة، وقال أحد المزارعين في نبراسكا، كيفن كيني، لـ 404، "جميع الجرارات موجودة في نهايات الحقل مغلقة الآن بسبب العاصفة الشمسية". واضطرت العديد من المزارع إلى التوقف مؤقتًا عن الزراعة، بينما تواصل مزارع أخرى العمل وتأمل في الأفضل.

إن العاصفة المغناطيسية الأرضية التي نشهدها حاليًا هي الأقوى التي تمت ملاحظتها خلال العشرين عامًا الماضية، ووصلت إلى مستويات G5 يومي الجمعة وصباح السبت، والتي تعتبر "شديدة". ثم خمدت لاحقًا إلى G4/G3، ولكن من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى مساء الأحد عندما تصل بعض الانبعاثات الكتلية الإكليلية المكثفة ولكن الأبطأ من الشمس إلى الأرض.

يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت تريد رؤية الأضواء الشمالية، ولكن ليس كثيرًا إذا كان مصدر رزقك يعتمد على التكنولوجيا التي تتدخل فيها العاصفة.