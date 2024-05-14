معرض زايد لكتب الأطفال: برنامج فني متنوع لقصور الثقافة في دورته الثانية

معرض زايد لكتب الأطفال .. تنطلق غدا الأربعاء الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ببرنامج فني متنوع بالمعرض المنعقد في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.

عروض فنية

وتقدم الهيئة يوميا عددا من العروض الفنية بمشاركة فرق الأطفال التابعة لقصور الثقافة وهي: كورال مركز الجيزة الثقافي، كورال قصر ثقافة السلام، فريق أجيال للعرائس، فريق مسرح قصر ثقافة جاردن سيتي، كورال أطفال شبرا الخيمة، كورال أطفال شبرا الخيمة لذوي الهمم، فرقة الأراجوز المصري والعرائس.

كما تقدم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها: تصميم مطويات وكتيبات بالورق الملون، عمل مجسمات بالصلصال وتعليم أساسيات الرسم والتلوين والطباعة، بجانب ورش الأشغال اليدوية لعمل مشغولات بالخرز والخيوط الملونة.

وينفذ البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معا"، واستقرت إدارة المعرض هذا العام على اختيار كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، لتكون شخصية المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.

أتوبيس الفن الجميل ينظم جولة لمقياس النيل ومتحف كوكب الشرق

نظم أتوبيس الفن الجميل، الاثنين، زيارة ميدانية إلى مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة، لعدد من أطفال مكتبة المعادي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المنطقة قامت خلالها يمنى حسين مشرف الجولة، بتعريف الأطفال بتاريخ إنشاء المقياس الذي يعد من أقدم الآثار الإسلامية في مصر، موضحة أنه تم بناؤه في العصر العباسي لمعرفة ارتفاع مياه الفيضان، وتحديد الضرائب وغيرها من الأمور المتعلقة بالري و الزراعة.

أعقب ذلك ورشة فنية من وحي المكان باستخدام ألوان الفلوماستر والكانسون الأبيض، قدم خلالها الأطفال مجموعة متميزة من اللوحات، تدريب الفنانة سارة علي.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، نظمت جولة أخرى للأطفال للتعرف على متحف سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" ومشاهدة ما يحتويه من مقتنيات نادرة وأهم متعلقاتها الشخصية والأوسمة التي حصلت عليها، عرفانا بدورها الكبير في إثراء الفن الأصيل. وجاءت الفعاليات استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مخصصة للأطفال خلال شهر مايو الحالي.

أتوبيس الفن الجميل ينظم جولة لمقياس النيل ومتحف كوكب الشرق

من ناحية أخرى ، نظم أتوبيس الفن الجميل، الاثنين، زيارة ميدانية إلى مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة، لعدد من أطفال مكتبة المعادي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المنطقة قامت خلالها يمنى حسين مشرف الجولة، بتعريف الأطفال بتاريخ إنشاء المقياس الذي يعد من أقدم الآثار الإسلامية في مصر، موضحة أنه تم بناؤه في العصر العباسي لمعرفة ارتفاع مياه الفيضان، وتحديد الضرائب وغيرها من الأمور المتعلقة بالري و الزراعة.

أعقب ذلك ورشة فنية من وحي المكان باستخدام ألوان الفلوماستر والكانسون الأبيض، قدم خلالها الأطفال مجموعة متميزة من اللوحات، تدريب الفنانة سارة علي.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، نظمت جولة أخرى للأطفال للتعرف على متحف سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" ومشاهدة ما يحتويه من مقتنيات نادرة وأهم متعلقاتها الشخصية والأوسمة التي حصلت عليها، عرفانا بدورها الكبير في إثراء الفن الأصيل. وجاءت الفعاليات استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مخصصة للأطفال خلال شهر مايو الحالي.