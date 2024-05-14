أسعار العملات في البنوك اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2024، بالتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.70 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.02 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.70 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59 جنيه للشراء.

59.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.53 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.31 جنيه للشراء.

153.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.81 جنيه للشراء.

12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.93 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

استقر الدولار الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والتي من المرجح أن تحدد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، في حين ظل الين هائما قرب أدنى مستوى في أسبوعين مما أثار مخاوف بشأن تدخل حكومي.

وعدل المتعاملون عن توقعاتهم لنسب خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب التضخم المرتفع، ويتوقعون الآن خفضا بواقع 42 نقطة أساس على مدى العام مقارنة بتوقعات في بداية العام بخفض يبلغ 150 نقطة أساس.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 60 بالمئة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 75 بالمئة قبل شهر.

وتتجه كل الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3 بالمئة على أساس شهري في أبريل، بانخفاض من 0.4 بالمئة في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتصدر في وقت لاحق الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية، والتي تترقبها الأسواق بحثا عن إشارات حول ما إذا كان التضخم في طريقه نحو ما يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وسجل اليورو تراجعا طفيفا إلى 1.0786 دولار ولكنه سجل ارتفاعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الشهر، وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2559 دولار مرتفعا 0.5 بالمئة تقريبا حتى الآن في مايو.