ضبط 50 طن سكر وتحرير 677 محضر وجنحة تموينية بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج برئاسة المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة وإشراف عفت رفعت أغابيوس وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية عدة حملات مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والتموينية والمخابز لضبط الأسواق والأسعار والمخالفين من التجار وأصحاب المخابز البلدية والآلية تمكنت خلالها من ضبط 50 طن سكر تمويني والنحفظ عليها وتحرير 677 محضر وجنحة تموينية متنوعة وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

ومن جانبه قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بإحكام السيطرة على الأسواق ومحال البقالة التموينية شنت المديرية حملات مكبرة لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابي المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين واصلت المديرية والإدارات التابعة لها حملاتها المستمرة والمكبرة خلال الأسبوع الماضي على المخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف المهندس محمد إبراهيم أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ( ٦٧٧ ) جنحة تموينية بيانها كالتالي : عدد ( ٥٨٣) محضر فى مجال المخابز وهي عدد (١٠٥) محضر نقص وزن وعدد (٩٨) محضر مواصفات وعدد (٢٧) محضر تصرف وعدد (٣٣) محضر توقف وعدد (١١٧) محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل وعدد (٦٩) محضر بون وعدد( ٧٥) محضر نظافة مخبز

وفي مجال الأسواق ٩١ محضر منها :- عدد (٤٩) محضر عدم إعلان عن أسعار وعدد (٤) محاضر إنتهاء صلاحية وعدد (٢) محاضر تداول سلع محظورة وعدد (٨) محاضر سلع مجهولة المصدر ومحضر تجميع سجائر وعدد (٢٦) محضر شهادة صحية، وعدد (٣) محاضر فى مجال المواد البترولية وعدد (٣) محاضر تجميع بنزين

وبلغت المضبوطات محضر جنح ٣٠٠ كيلو دقيق تجميع وعدد (٤) محاضر مجهول المصدر وعدد ١٣٠ علبة سجائر وعدد ٣ قاروصة سجائر ومحضر مجهول المصدر اسماك مملحة ٣٠ك ومحضر سلع بدون فواتير بجملة عدد ٢٠٠ لتر زيت طعام مختلط الانواع مجهول المصدر وعدد ٥٠ك ردة وعدد (٣) محاضر حيازة وتجميع سكر تموينى بإجمالى عدد ٥٠ طن سكر و١٥٠ ك .

وأكد وكيل وزارة التموين على أنه تم المرور وتشديد الرقابة على الصوامع والشون وأماكن تخزين القمح للتأكد من سير عملية التوريد الأقماح بكل سهولة ويسر والتيسير على المزارعين الموردين للقمح وايضًا التأكد من مدى جودة القمح الذى يتم توريده .

وأوضح وكيل الوزارة أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وتسول له نفسه التلاعب بأرواح المواطنين واحتكار قوت يومهم من سلع غذائية وخلافه وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.

ونوه المهندس محمد إبراهيم إلى أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة .