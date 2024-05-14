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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بحدائق أكتوبر

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل 19/5/2024 في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانا، المراحل الأولى والثانية والثالثة، وذلك في أيامٍ محددة.


وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم القطع من 346 : 355، يوم الأحد 19/5/2024، والقطع من 356 : 365، يوم الإثنين 20/5/2024، والقطع من 366 : 375، يوم الثلاثاء 21/5/2024، والقطع من 376 : 385، يوم الأربعاء 22/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 23/5/2024 لمن تخلفوا عن الاستلام، وسيتم تسليم القطع من 386 : 395، يوم الاحد 26/5/2024، والقطع من 396 : 405، بوم الإثنين 27/5/2024، والقطع من 406 : 415، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 416 : 425، يوم الأربعاء 29/5/2024، وتخصيص يوم الخميس 30/50/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأضاف أنه سيتم تسليم القطع من 426 : 435، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 436 : 445، يوم الإثنين 3/6/2024، والقطع من 446 : 455، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع من 456 : 465، يوم الأربعاء 5/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 6/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم القطع من 466 : 475، يوم الأحد 9/6/2024، والقطع من 476 : 485، يوم الإثنين 10/6/2024، والقطع من 486 : 495، يوم الثلاثاء 11/6/2024، والقطع من 496 : 505، يوم الأربعاء 12/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 13/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم قطع الأراضي من 506 : 515، يوم الإثنين 1/7/2024، والقطع من 516 : 525، يوم الثلاثاء 2/7/2024، والقطع من 526 : 531، يوم الأربعاء 3/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 4/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأشار رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمرحلة الثانية من 63 : 72، يوم الأحد 7/7/2024، والقطع من 73 : 82، يوم الإثنين 8/7/2024، والقطع من 83 : 92، يوم الثلاثاء 9/7/2024، وتخصيص يوم الأربعاء 10/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة،  وسيتم تسليم القطع من 93 : 102، يوم الأحد 14/7/2024، والقطع من 103 : 112، يوم الإثنين 15/7/2024، والقطع من 113 : 116، ومن 260 : 265، يوم الثلاثاء 16/7/2024، والقطع من 266 : 275، يوم الأربعاء 17/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 18/7/2024 للذين تخلفوا عن الاستلام.


وقال: سيتم تسليم القطع من 276 : 285، يوم الأحد 21/7/2024، والقطع من 286 : 295، يوم الإثنين 22/7/2024، والقطع من 296 : 305، يوم الثلاثاء 23/7/2024، وتخصيص يوم الأربعاء 24/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام، وتسليم القطع من 306 : 315، يوم الأحد 28/7/2024، والقطع من 316 : 325، يوم الإثنين 29/7/2024، والقطع من 326 : 335، يوم الثلاثاء 30/7/2024، والقطع من 336 : 345، يوم الأربعاء 31/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 1/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.


ونوه " مصطفى " عن أنه سيتم تسليم القطع بالمرحلة الثالثة من 1 : 10، يوم الأحد 4/8/2024، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 5/8/2024، والقطع من من 21 : 30، يوم الثلاثاء 6/8/2024، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 7/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 8/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام، وسيتم تسليم القطع  من 41 : 50، يوم الأحد 11/8/2024، والقطع من 51 : 60، يوم الإثنين 12/8/2024، والقطع من 61 : 62، والقطع من 117 : 124، يوم الثلاثاء 13/8/2024، والقطع من 125 : 134، يوم الأربعاء 14/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 15/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.


وأعلن رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم القطع من 135 : 144، يوم الأحد 18/8/2024، والقطع من 145 : 154، يوم الإثنين 19/8/2024، والقطع من 155 : 164، يوم الثلاثاء 20/8/2024، والقطع من 165 : 174، يوم الأربعاء 21/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 22/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، وسيتم تسليم قطع الأراضي من 175 : 184، يوم الأحد 25/8/2024، والقطع من 185 : 194، يوم الإثنين 26/8/2024، والقطع من 195 : 204، يوم الثلاثاء 27/8/2024، والقطع من 205 : 214، يوم الأربعاء 28/8/2024، وتخصيص يوم الخميس 29/8/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.


وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع من 215 : 224، يوم الأحد 1/9/2024، والقطع من 225 : 234، يوم الإثنين 2/9/2024، والقطع من 235 : 244، يوم الثلاثاء 3/9/2024، والقطع من 245 : 254، يوم الأربعاء 4/9/2024، وتخصيص يوم الخميس 5/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، كما سيتم تسليم القطع من 255 : 259، والقطع من 821 : 825، يوم الأحد 8/9/2024، والقطع من 826 : 835، يوم الإثنين 9/9/2024، والقطع من 836 : 845، يوم الثلاثاء 10/9/2024، والقطع من 846 : 859، يوم الأربعاء 11/9/2024، وتخصيص يوم الخميس 12/9/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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