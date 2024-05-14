الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق برشلونة انتصارا هاما على نظيره ريال سوسيداد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الإثنين، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني “الليجا”.
 

ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق برشلونة في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من زميله في الفريق جوندوجان.

وأحرز رافينيا هدف برشلونة الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح في شباك المنافس في الدقيقة  94 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يقتنص برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني من منافسه جيرونا برصيد 76 نقطة، ويبقى فريق ريال سوسيداد في المركز السابع برصيد 54 نقطة.
 

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