مستشار الأمن القومي الأمريكي: الدول العربية تريد أفقًا سياسيًا واضحًا للشعب الفلسطيني

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن هناك محادثات بناءة تجرى مع الدول العربية حول ما بعد الحرب في غزة.

وقال سوليفان - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء - "إن الدول العربية، تريد رؤية أفقٍ سياسي واضح ومستقبل طويل الأمد للشعب الفلسطيني"، موضحا أن الولايات المتحدة تعمل على حل هذه المشكلة مع جميع الأطراف المعنية، وتستخدم نفوذها لضمان إيصال المساعدات لغزة.

الرئيس الأمريكي يغلق منشأة تعدين عملات مشفرة صينية

ذكر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن أمر شركة صينية لتعدين العملات المشفرة بإخلاء وبيع منشأة تقع بالقرب من قاعدة جوية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية بولاية وايومنج.

وقال بايدن - في أمر تنفيذي أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن منشأة تعدين العملات المشفرة التابعة لشركة (MineOne) - التي تضم صواريخ باليستية عابرة للقارات وتقع على بعد ميل واحد (1.6 كيلومتر) من قاعدة (FE Warren) - تمثل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة لأن معداتها يمكن استخدامها للمراقبة والتجسس".

وبموجب الأمر التنفيذي، يجب على الشركة الصينية أن تبدأ - على الفور - في إيقاف العمل بالمنشأة، وإزالة جميع المعدات في غضون 90 يوما، أو بيع ونقل الملكية في غضون 120 يوما .

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في أكتوبر الماضي بأن شركة "مايكروسوفت" التي تدير مركز بيانات يدعم البنتاجون وقريب من المنشأة الصينية قد أبلغت لجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة عن المنشأة المرتبطة بالصين، محذرة من أنه قد تمكنهم من "متابعة عمليات جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق".

واشنطن: سنرسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القريبة القادمة.

وأوضح ساليفان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "لدينا حزمة مساعدات أخرى متوقعة خلال الأيام القريبة القادمة، إذ إننا نسعى للإسراع بوتائر التوريدات".

وأشار ساليفان مع ذلك إلى أنه لا ينبغي توقع تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا كل أسبوع.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق في أبريل الماضي على تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار

وجاء ذلك بعد توقف المساعدات الأمريكية للقوات الأوكرانية، الذي دام نحو 5 أشهر بسبب عجز الكونغرس عن المصادقة على أي تشريع بشأن المساعدات على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.