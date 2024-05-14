غدًا.. انخفاض ضغط المياه بعدد من مراكز ومدن الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تخفيض ضغوط المياه غدا الاربعاء في نطاق عدد من المراكز والمدن من الساعة 4 صباحا حتي الساعة 4 عصرا من ذات اليوم للقيام بتفيذ اعمال تطهير مروقات المحطة القديمة بمرفق مياة ميت فارس ببني عبيد..

وأوضح التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ان المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة هي مركز ومدينة بني عبيد وجزء من مركز المنصورة وجزء من مركز دكرنس وجزء من مركز تمي الامديد وعرب زيدان بمركز المنزلة نتيجة تنفيذ الاعمال المشار اليها في الموعد المحدد والفترة المذكورة المعلن عنها..

هذا وقد تقرر قيام رؤساء الوحدات المحلية المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة في كل من مراكز ومدن بني عبيد والمنصورة ودكرنس وتمي الامديد والمنزلة بالتنسيق مع مسئولى قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحي كل في نطاقه لسرعة العمل وانهاء الاعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين،مع ضرورة التأكد من اهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها..

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق المراكز والمدن المشار اليها والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياة وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز في نطاقها لضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطهيرالمشار اليها بمروقات المحطة القديمة بمرفق مياة ميت فارس ببني عبيد.