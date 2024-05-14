10 دراجات هوائية لجامعة الزقازيق في مبادرة «صحتنا من صحة كوكبنا»

حصلت جامعة الزقازيق على 10 دراجات هوائية في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" والتى أقيمت بجامعة المنوفية، بتنظيم من وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوني مصر.

وقد فاز بالمركز الأول في الماراثون للطالبات الطالبة حنين طارق حسن، بينما حصلت الطالبة ندى السيد علي على المركز الرابع، وفي ماراثون الطلاب فاز الطالب محمد عطية حسانين بالمركز الرابع، والطالب أحمد صابر حامد علي المركز السادس، وحصول إدارة النشاط العلمي على المركز الثاني في مسابقة رياده الأعمال للطلاب: محمد ايهاب، أحمد ياسر، إبراهيم إكرامي، أحمد السعيد، محمد عبدالمنعم، بينما حصل الطالب محمد فوزي نصر على المركز الثانى في الأبحاث العلمية، حيث حصل كل طالب على دراجة هدية.

يشار إلى أن وفد الجامعة المشارك بالمسابقة كان تحت محمد متولى مدير عام الإدارة العامة للطلاب، ومحمد زقزوق والكابتن إيهاب غنيم والكابتن محمد عصام والكابتن إسلام عثمان والكابتن محمد رمضان.

جامعة الزقازيق تحصل على ١٠ دراجات هوائية في مبادرة "صحتنا من صحة كوكبنا" بجامعة المنوفية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين «ربط الموازنة العامة للدولة» و«خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية» للعام المالى 2024/2025، فيما يخص وزارة التعليم العالي والهيئات التابعة لها «جامعات ومستشفيات جامعية»، بالإضافة إلى خطة الموازنة بجامعة الزقازيق ومستشفياتها.

وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالإضافة إلى حضور النائب لطفي شحاته عضو مجلس النواب مؤيداً لملف جامعة الزقازيق.

وحضر من جامعة الزقازيق الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة عميد كلية التجارة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وأدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة، وإيمان أحمد حمدي مدير عام الإدارة الاستراتيجية والمتابعة، وهويدا عبدالعزيز مدير عام الموازنة والحسابات.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي بالجهود المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية، والاهتمام الكبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحاً أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنه تم مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، وفي إطار رؤية واستراتيجية جامعة الزقازيق بما تكفل لها تحقيق دورها الرائد في مجالات التعليم والبحث العلمي، ودعم المستشفيات الجامعية واستكمال مشروعات التطوير الإنشائية.