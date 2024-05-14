محافظ جنوب سيناء يكرم السكرتير العام والسكرتير المساعد تقديراً لجهودهما

على هامش جلسة المتابعة الدورية اليوم التي أقيمت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، قام اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم كل من:

اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة.

اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد.

وذلك تقديرا لما يقومان به من جهد بارز في تطوير كافة القطاعات بالمحافظة مما جعلهما نموذجا لكافه العاملين، وكذلك الارتقاء بالعمل مما أدى لظهور المحافظة بالمظهر الراقي امام كافة زائريها.

وفي سياق آخر - أعلن " فودة " عن تحديد موعد 30/6/2024 لافتتاح تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ ومتابعه موقف مشروع 60 بيت بدوي بالجبيل ودراسة انشاء ملعب متعدد ومبنى عيادات خارجيه (مستشفى اليوم الواحد ) وكذا عرض خطه مرور على مدن خليج السويس وعرض المشروعات الجاهزة للافتتاح.



كما تم عرض الموقف في التنفيذي لعمل انشاء شاطئ عام بمدينه ابو رديس وكذا الاستعدادات الجارية لانعقاد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وعدد من المشروعات الأخرى.