جمهور أرسنال يتمسك بالأمل في مواجهة توتنهام ضد السيتي ‏

تتجه أنظار محبي نادي أرسنال لملعب الغريم توتنهام حينما يستضيف اليوم فريق مانشستر سيتي في أقوى مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

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ويأمل جمهور أرسنال أن ينجح الجار توتنهام في إسقاط مانشستر سيتي، وذلك لتزداد فرص المدفعجية في الفوز باللقب هذا الموسم.

ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، وذلك بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ويحتاج أرسنال لتعثر السيتي بالتعادل أو الهزيمة من أجل الظفر بلقب البريميرليج لأول مرة منذ عقدين من الزمن.

أمل أرسنال مُعلق بالبطاقة الأوروبية

ويأمل جمهور أرسنال أن يكون حلم اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو الحافز لنجوم توتنهام من أجل الفوز باللقاء ضد السيتي.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 63 نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

ويحتاج توتنهام للصعود إلى المركز الرابع إذا أراد الوصول لدوري أبطال أوروبا، ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز في آخر مُبارتين.

وقدم ليفربول خدمة الموسم لأرسنال حينما تعادل مع أستون فيلا، وذلك أبقى التنافس على البطاقة الأخيرة في دوري الأبطال مُشتعلاً بين توتنهام وأستون فيلا.

وسيلعب توتنهام في الجولة الأخيرة ضد شيفيلد يونايتد "الهابط رسمياً لدوري الدرجة الثانية"، في حين سيصطدم أستون فيلا بمنافسه القوي كريستال بالاس على أرضه، الأمر الذي يزيد من فرص توتنهام في الوصول لدوري الأبطال شريطة الفوز على السيتي.

وبالنظر في أوراق المواجهات المباشر بين السيتي وتوتنهام نجد تفوقاً للسبيرز، فنجح الفريق في الفوز في 57 مُباراة، في حين فازو السيتي في 53 مباراة عبر التاريخ.

ونجح توتنهام في الفوز على السيتي في 5 مباريات في آخر 10 مواجهات جمعت بينهما في كافة المسابقات، وتعادلا مرة، وفاز السيتي في 4 مباريات.

ولم ينجح أرسنال في الفوز باللقب منذ موسم 2003/ 2004 تحت قيادة المدرب الأسطوري أرسين فينجر، ويأمل الجمهور أن تنكسر تلك العقدة هذا العام.