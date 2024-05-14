امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. كيف تحصل على رقم الجلوس؟

امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. أيام قليلة وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بكافة فروعها ليترقب الطلاب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية من خلال أرقام الجلوس التي من المقرر أن تعلن عنها وزارة التربية والتعليم الأيام القادمة قبل بدأ امتحانات الدبلومات الفنية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024



تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في نهايات شهر مايو الجاري وتستمر حتى منتصف شهر يونيو، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور، رسميًا الموعد النهائي لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها (الزراعي، التجاري، الفندقي والصناعي) على أن تستمر الامتحانات لمدة شهر كامل من بدايتها.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 25 مايو، وتستمر لتنتهي في 6 يونيو 2024، على أن يقضي الطلاب شهرًا كاملًا في إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، ليترقب الطلاب فيما بعد ظهور نتيجة الامتحانات من خلال أرقام الجلوس، ويتم الحصول عليها من على موقع وزارة التربية والتعليم، فور الإعلان عنها.

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 على الموقع الرسمي، وفور الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية يترقب الطلاب الإعلان عن النتيجة برقم الجلوس ويمكن الحصول عليه.

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم ادخل على بوابة مركز المعلومات.

واضغط على الاستعلام عن أرقام الجلوس.

وتسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب.

ثم اضغط على تحميل.

سيظهر لك رقم الجلوس.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بعد 11 يومًا على أن تنتهي في 6 يونيو 2024، وبلغ عدد المتقدمين من الطلاب لامتحانات الدبلومات الفنية ما يقرب الـ 750 ألف طالب وطالبة، وأعلنت الوزارة أنه سيتم متابعة سير حركة الامتحانات يوميًا والمستجدات حتى إعلان ظهور النتيجة.