رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الجيزة يقودان حملة رقابية على الأسواق اليوم

يقود إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك اليوم الثلاثاء برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، حملة رقابية على الأسواق بمحافظة الجيزة، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة تخفيضات أسعار السلع طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإجتماعات لجنة ضبط الأسواق في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن سعر صرف الدولار .

فيما تتابع الأجهزة الرقابية المخابز السياحية للتأكد من الالتزام ببيع الخبز السياحى "الحر" والفينو بالأسعار المقررة والتصدى لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك حيث يبلغ سعر الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جرام 50 قرشا، ورغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش وذلك بالتوازي مع انتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية .