وظائف خالية للمعلمين.. اعرف الشروط

وظائف خالية.. كشفت وزارة التربية والتعليم، عن عدة وظائف بمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، فضلا عن عدد آخر من وظائف مدارس التكنولوجيا، حيث إنّ التقديم متاح حتى الاثنين المقبل 20 مايو.

وظائف مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأوضحت التعليم عبر موقعها الرسمي، أنّ الوظائف المطلوبة لمدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية كالتالي:

- معلم ميكانكيا - cnc- معلم لغة عربية - معلم لغة إنجليزية - معلم math- معلم فيزياء باللغة الإنجليزية- معلم دراسات اجتماعية- مسئول شؤون عاملين.

وأشارت التربية والتعليم، إلى أنّ شروط التقديم تتمثل فيما يلي:

شروط الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- يجب على المتقدم التقديم على الوظائف https://tawzef.emis.gov.eg/.

- أن يكون لديه مؤهل عال مناسب يفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات أو الذكاء الاصطناعي أو معلمي Math، والميكانيكا CNC، والميكاترونيك.

- أنّ يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office)

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عامًا

- لا يوجد بدل انتقال، ويفضل أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية.