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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح مقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة اليوم

فرع مجلس الدولة الجديد،
فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة

يفتتح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.

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أحمد مجدي : مهمة صعود غزل المحلة للممتاز لم تكن سهلة


المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

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جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.

بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم

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