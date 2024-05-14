افتتاح مقر مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة اليوم

يفتتح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.



المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

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جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.

بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم