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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يدرس توجيه دعوة إلى مجلس الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية

كأس الكونفدرالية
كأس الكونفدرالية

 أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يدرس دعوة مجلس الأهلي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بعد التواصل مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك البارزين، أن علاقة الناديين في الوقت الحالي، من أفضل العلاقات وتمر بأفضل فتراتها".

وأضاف أمير هشام: "أحد الأعضاء أكد في تواصله معنا، أن الأهلي سوف يعود من تونس قبل نهائي الكونفدرالية بساعات، وهناك دراسة بالفعل لإمكانية دعوة مجلس الأحمر للتواجد".

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