الانتهاء من تنفيذ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا بنسبة 97%

أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تنفذ مشروعات ضخمة فى مصر وخارجها منها فى دولة تنزانيا وهو مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى، حيث توليه الدولة اهتماما خاص به والرئيس السيسى يتابعه مع وزير الإسكان.

وأضاف عمرو خطاب خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن وزير الإسكان يتابع أدق الأعمال فى المشروع، وهو مشروع ضخم يضم عدة مشاريع، ويوفر الحماية من أخطار الفيضانات والسيول بتنزانيا وفى نوفس الوقت يحافظ على البيئة الطبيعية والزراعية، ويولد طاقة كهربائية تساعد أشقائنا فى تنزانيا على التنمية.

ولفت إلى أن طول السد 1025 متر تم الإنتهاء منه بالكامل والسعة التخزينية للبحيرة وصل لـ 43 مليار متر مكعب، ويضم محطة توليد طاقة كهربائية، والتى عندما تعمل بكامل طاقتها ستوفر 2115 ميجا وات، تقع على جانبى النهر، موضحا أن نسبة الإنجاز سبقت البرنامج الزمنى ووصلت لـ 97% .