القمر يقترن بالحشد النجمي خلية النحل اليوم في مشهد بديع

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الثلاثاء 14 مايو، اقتران القمر والحشد النجمي خلية النحل، حيث يترائى القمر في هذا اليوم مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان في هذه الفترة.

وينصح باستخدام تلسكوب صغير لصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة، حيث نراه جوار القمر في السماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 0:45 بعد منتصف الليل.

والحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة، وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال .

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.