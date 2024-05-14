مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم النصيرات بغزة.. 14 شهيدا بينهم أطفال

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بعد قصف طيرانه الحربي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن استشهاد 14 فلسطينيًا- بينهم أطفال- وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.



كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة، غارة على منزل في أرض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالًا بشكل عنيف.



وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع- منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي- إلى 35091 شهيدًا وأكثر من 78827 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.