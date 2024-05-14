بعد شهرين.. صاحب زراعة كلية الخنزير يفجع الأطباء بوفاته

لم يكتمل الإنجاز لأكثر من شهرين بوفاة أول مريض في العالم، زرع الأطباء له كلية خنزير معدلة وراثياً في شهر مارس الماضي في مستشفى ماساتشوستس العام.

وأجرى أطباء المستشفى العملية لـ"ريك سليمان" البالغ من العمر62 عاماً، والذي كان يعاني من مرض الكلى في المرحلة النهائية، وأشاد المستشفى وقتها بالعملية ووصفها بعلامة فارقة في زرع الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية، زرع الأعضاء أو الأنسجة من نوع إلى آخر، لحل نقص الأعضاء في جميع العالم.

ولكن جاءت وفاته كالصاعقة حين أعلن المستشفى صعود روحه لخالقه يوم السبت، وقالت عائلته: "تشعر عائلتنا ببالغ الحزن بسبب الوفاة المفاجئة للعزيز ريك، لكنها تشعر براحة كبيرة عندما تعلم أنه مصدر إلهام للكثيرين".



وأشادت العائلة بالفريق الطبي الذي اعتنى به، وأضافت "جهودهم الهائلة في قيادة عملية زرع الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية منحت عائلتنا سبعة أسابيع أخرى مع ريك، وستظل ذكرياتنا خلال تلك الفترة في أذهاننا وقلوبنا".

وقال المستشفى إنه "شعر بحزن عميق" لوفاة سليمان، وأضاف "ليس لدينا ما يشير إلى أن ذلك كان نتيجة للعملية".

وتابع "سيعتبر السيد سليمان إلى الأبد منارة أمل لعدد لا يحصى من المرضى في جميع أنحاء العالم، ونحن ممتنون للغاية لثقته واستعداده لتطوير زراعة الأعضاء بين فصائل الكائنات الحية".