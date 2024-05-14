دراسة تكشف العلاقة بين عدد الأولاد وصحة أدمغة الوالدين

كشفت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ييل أن زيادة عدد الأبناء يؤثر ايجابيا على أدمغة الأمهات والآباء وفقا لموقع نيو ساينتست.

زيادة عدد الأبناء

واشارت الدراسة وهي الأكبر على الإطلاق لوظائف أدمغة الوالدين إلى عقول البالغين الذين ربوا الأبناء تبدو أصغر سناً في وقت لاحق من الحياة.

واعتاد الباحثون استخدام تعبير "دماغ الطفل"، للإشارة إلى الضباب الذهني الذي يعاني منه البعض أثناء الحمل أوالأبوة المبكرة، وتعني ضمناً أن الإنجاب يؤثر سلباً على الدماغ.

وصرح الباحثون ان الإنجاب قد يحمي في الواقع أدمغة الأمهات والآباء من التدهور بسبب العمر، ويزيد التأثير مع كل طفل إضافي.





ولاجراء الدراسة قارن فريق البحث فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأكثر من 37 ألفاً، أعمارهم بين 40 و70 عاماً، من سجلات البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

وتبين أنه كلما زاد عدد الأبناء، كلما زاد الاتصال في مناطق الدماغ المسؤولة عن الحركة والإحساس، وعادةً ما تقلل الشيخوخة الاتصال في هذه المناطق، ما يعني أن هؤلاء يبدو أن لديهم نمطاً أصغر سناً من نشاط الدماغ.

والمثير أن هذه النتائج كانت متشابهة بين النساء والرجال بشكل ملحوظ، ما يعني أن شيئاً آخر غير علم الأحياء قد يكون وراء هذا التأثير.

وقال الباحثون إن زيادة الاتصال بين وصلات الدماغ ليست فقط بسبب الحمل، بل بسبب رعاية الابن.