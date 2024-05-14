مصرع عجوز أسفل عجلات سيارة نقل في سوهاج

استقبل مستشفى جرجا العام عجوز بالمعاش في العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صدمته سيارة نقل حال سيره بدراجة هوائية بالطريق الزراعي الغربي دائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "محمد . ا . م . م" 67 سنة بالمعاش جثة هامدة [ إدعاء حادث سيارة ] يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال نجله "أحمد . م . ا . م" 33 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء إستقلال والده المذكور دراجته الهوائية على الطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة المركز إصطدمت به السيارة نقل قيادة "خالد . ع . س . ا" 30 سنة سائق يقيم دائرة المركز مما أدى لوفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم به عن طريق الخطأ .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة وعظام الوجه ونزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه إصابة قائد السيارة وعاملين كانا برفقته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه سير السيارة نقل قيادة "أحمد . م . ا . ع" 39 سنة سائق يقيم بمحافظة القليوبية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده إثر انفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومستقلي السيارة كل من "مصطفى . س . ا . م" 24 سنة عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"حاتم . ع . ص . ع" 25 عاما، عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم يقيمان بذات العنوان وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .