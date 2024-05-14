بعد السخرية من الأسعار.. هادية غالب تتجاهل الجميع بشكل صريح "الحاجات قربت تخلص"

تجاهلت البلوجر وسيدة الأعمال المصرية، هادية غالب، تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسخريتهم من أسعار خط المايوهات الجديد للنساء والرجال، والذي اطلقته خلال الأيام الماضية ووصلت أسعاره للسيدات 14 ألف جنيه، أما عن الرجال فقد بلغ سعر الشورت 4000 ألف جنيه، حيث نشرت فيديو عبر حسابتها الرسمية وثقت فيه نجاحها خلال 24 ساعة من انطلاقه.

مايوهات هادية غالب

هادية غالب تعلق على أزمة مايوهات السباحة وتتجاهل الجميع

نشرت الإنفلونسر هادية غالب، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام وتيك توك، وضحت فيه سرع بيع أحدث مجموعة من المايوهات الخاصة بعلامتها في أقل من 24 ساعة من انطلاقها.

وقالت هادية غالب :" النقط الزرقاء في الخريطة يعني دول زبائن دخلوا على الموقع واشتروا، شوفوا حصل إيه من إمبارح، في 170 ألف متابع دخل على الويب سايت، بعد عرض مايوهات 2024، والحاجات قربت تخلص.

وأضافت هادية غالب:" التصاميم السنادي في حته تانية، وأخدت مننا 6 شهور عشان تطلع بالجمال ده، الكوليكشن بيتكون من 7 تصميمات مختلفة للنساء وهما، أبيض وأسود، فلورا، منت، سينما، جرانيتا، السوربيه، طاووس، ولأول مرة منزلين مايوهات للرجال عشان تعملوا ماتشينج مع الناس اللي بتحبوهم أو صحابكم، وها تبقوا أحلى شلة في الصيف السنة دي".

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

مايوهات هادية غالب

وتابعت هادية:" الكوليكشن الرجالي مكون من 5 أشكال وهما، أبيض وأسود، فلورا، السوربيه، جرانيتا، منت، وزي كل سنة بـ نطور من نفسنا وبنشتغل مع مصانع عالمية عشان نطلع لكم منتج يليق بيكم".

مايوهات هادية غالب

هادية غالب تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أسعار المايوهات

تصدرت هادية غالب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد عرضها مجموعة مايوهات الصيف لموسم 2024، نتيجة ارتفاع أسعاره المبالغ فيها والتي تسببت في حالة من الصدمة والجدل، مما جعل رواد السوشيال ميديا يسخرون من الأسعار.

ونشرت غالب مجموعة من الصور لتصاميم مايوهاتها الجديدة، والتي يتراوح سعرها ما بين 13.972 إلى 14.972 ألف جنيه، أي ما يقرب من 15 ألف جنيه، والرجالي وصل سعره إلى 4000 ألف جنيه، وسرعان ما انتشرت الصور بين رواد مواقع التواصل ما أثار جدلًا واسعًا بسبب ارتفاع أسعاره.

مايوهات هادية غالب

تعليقات السوشيال ميديا على أسعار مايوهات هادية غالب

علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالأخص رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا، على أسعار مايوهات هادية غالب والتي وصلت الضعف وجاءت التعليقات كالأتي، " أنا عايز أطلق ،، مراتي مش راضية تحيبلي شورت هادية غالب"، " هادية غالب منزلة مايوة رجالي سعره شامل حجز اسبوع فشرم باين"، " هو السعر ده بجد ولا انا بحلم".