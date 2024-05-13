عازر تؤكد الإسكندرية تشهد أحد اهم المشروعات الكبرى لحل التغيرات المناخية



اكدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ

انتهاء 6 مشروعات من استراتيجيات إدارة مياه الأمطار فيما تتبقى ٣ مشروعات، وقالت: "نجحت تلك المشروعات في إنهاء أزمة تراكم الأمطار بالمناطق التي انتهي فيها المشروع مثل الكورنيش وسموحة".



جاء ذلك خلال ورشة عمل الإعلام وقضايا المياه المنعقد بمحافظة الإسكندرية بحضور سفير الاتحاد الأوروبي كريستين برجر ونائب محافظ الإسكندرية جاكلين عازر ورئيس شركة الصرف الصحي محمود نافع ورئيس شركة المياه أحمد جابر ووزير الموارد المائية الأسبق حسام مغازي وعدد من التنفيذيين.



وأضافت "عازر"، ان الإسكندرية تشهد أحد المشروعات الكبرى الذي يعمل على حل أحد مشكلات التغيرات المناخية، وهو مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار. والذي يتشارك به العديد من الجهات الكبرى، وتضم المرحلة الأولى 9 مشروعات تم الانتهاء من ثلاث مشروعات من المرحلة الأولى العام الماضي، وجاري الإنتهاء من 3مشروعات كبرى هذا العام، لافتة إلى أن نتائجها تظهر مع كل مشروع باستيعاب كميات مياه الأمطار أفضل مما سبق وتغطية عدد كبير من المناطق الساخنة.



وأشارت إلى أن الإسكندرية بها منطقة صناعية كبرى حيث أن الإسكندرية تضم 40٪ من قيمة الصناعة في مصر، لافتة: إلى أنه علينا خلال الفترة المقبلة الاهتمام بشكل كبير بالصرف الصناعي ومعالجته في المناطق الصناعية.

ومن جهته؛ استعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جهود محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي، في ملف مياه الأمطار والنوات وذلك على مدار عدة سنوات.

وكان قد أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي في طليعة الداعمين لقطاع المياه في مصر من خلال منح تزيد قيمتها عن 600 مليون يورو، والاستفادة من الاستثمارات المرتبطة التي تبلغ حوالي 3.5 مليار يورو في هذا القطاع مع المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى، قائلًا إننا نستجيب لهذه التحديات منذ عام