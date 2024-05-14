داليا مبارك تحتفل بعيد ميلا ابنتها.. شخصية كرتونية بطلة الحفل (صور)

في أجواء مليئة بالبهجة اختارت الفنانة السعودية داليا مبارك الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "جاز"، والذي صادف الاثنين 13 مايو بطريقة بسيطة حيث اقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين.

وشاركت متابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام" مجموعة من الصور والتي ظهرت فيها مع بناتها وطليقها الملاكم الأمريكي أليهم ستاركس ،وعلقت على الصور قائلة:" 3 سنوات بهذه السرعة، عيد ميلاد سعيد جاز".

لملاكم الأمريكي أليهم ستاركس وطليقته وبناتهما

واستوحت داليا أجواء الاحتفال من شخصية "موانا" الشهيرة في أفلام "ديزني" واختارت قالب حلوى يحمل مجسمًا للشخصية، ويظهر عالم البحر الذي تنتمي له موانا ، و ارتدت مع ابنتيها ملابس مشابهة للشخصية الكرتونية المختارة.

من هي داليا مبارك

هي مغنية سعوديه ولدت في2 مارس من العام 1991 ، اشتهرت فى الخليج العربى فى الفتره الأخيره حيث اقتحمت عالم الشهره وظهرت لجمهورها فى سنة 2014 لما أطلقت أول أغانيها "قلبت الطاولة"، و حققت اكتر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب..

تعارف داليا مبارك وطليقها

كشف الملاكم الأمريكي أليهم ستاركس إن التعارف بينهما حصل في المطار في مصر، وقال عندما إقتربت منها سألتها هل أنت أميركية، فقالت نعم ولكن بلكنة غريبة فعرفت أنها ليست أميركية"، موضحا أن ابتسامتها كانت رائعة.

طلاق داليا مبارك والملاكم الأمريكي أليهم ستاركس

صدمت الجمهور في عام 2022 عندما أعلنت طلاقها من زوجها بعد زواج استمر منذ عام 2018، بدت خلاله العلاقة في قمة الرومانسية ،وعلقت داليا مبارك حينها على تفاصيل طلاقها فقالت إنه وقع منذ فترة طويلة ولكنها اختارت الوقت المناسب لكي تعلن عنه وهو الوقت الذي شعرت به أنها تخطت الأمر وعادت لعملها واطمأنت على حياتها.

وعلقت لاحقا على انفصالها عن زوجها بالقول "شخص بيني وبينه عشرة 7 سنوات حلوين، قربنا فيهم من بعض وتعلمنا أشياء من بعض وجبنا "ليلي" و"جاز"، ونحن على تواصل وعلاقة طيبة واتفقا على تربية البنات بطريقة متزنة". وتمنت التوفيق له في حياته، كاشفة أنها اتخذت معه قرار الانفصال بطريقة متحضرة لذلك هي فخورة بذلك.