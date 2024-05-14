عاجل
ابراهيم حسن يوضح حقيقة المعلومات الخاطئة على لسان مدرب المنتخب.. والجبلاية تكشف السر
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف مبنيين يختبىء فيهم جنود الاحتلال الإسرائيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر حزب الله في لبنان، مساء أمس الإثنين، استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة.‏

txt

حزب الله يدفع جيش الاحتلال لإخلاء مستوطنات محيطة بقاعدة ميرون العسكرية

txt

صواريخ حزب الله تدك موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

وقال حزب الله في لبنان، عبر قناته على تليجرام: “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وردًا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ‌‌‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واخرها في بلدة العديسة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها ‏إصابة مباشرة”.‏

 

وعرض حزب الله مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الجرداح التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

 

حزب الله يدفع جيش الاحتلال لإخلاء مستوطنات محيطة بقاعدة ميرون العسكرية

تستعد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإخلاء  المناطق والمستوطنات المحيطة بقاعدة ميرون العسكرية الجوية في صفد خشية في التصعيد الكبير الايام المقبلة.

 

 

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف المستوطنات المحيطة بقاعدة ميرون العسكرية الجوية، وكبدت الاحتلال خسائر في الأوراح والمعدات .

حماس ليس تنظيما إرهابيا بل أشخاصا يناضلون من أجل أرضهم

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن إقامة دولة فلسطين على حدود 67 هو مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.

 

ودعا أردوغان، في تصريحات له، "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول الغربية، أن يجهر بصوته عاليا ضد مقتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني"، مؤكدا أنه "لا يرى حماس تنظيما إرهابيا بل على العكس يراها أشخاصا يناضلون من أجل حماية أرضهم المحتلة وشعبهم".

 

وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

 

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

 

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

 

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

مواد متعلقة

جميع عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا الكبرى عام 2023

بداية من الغد ولمدة 6 أيام ...عودة مهرجان الكويت المونودراما

مفاجأة في التقرير الطبي لطفل فقد حياته في ظروف غامضة بدار السلام

عيد الشرطة يوم وطنى حافل بالبطولات

قرار جديد حول الأب المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت بالمطرية

أب ينهي حياة طفلته ويختلق واقعة للهروب من العدالة

تشكيل الوحدة الإماراتي لمباراة الزمالك

بيت الزكاة والصدقات ينظم خطة تنموية كبرى للارتقاء بالقرى الأكثر فقرًا
الجريدة الورقية