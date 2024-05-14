كفاية اللي أنا فيه.. لطفي لبيب يرد على شائعة إصابته بالشلل

بعد شائعات إصابته بالشلل تفاجئ جمهور الفنان لطفي لبيب به خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2 رد من خلالها على كواليس مرضه، كما تحدث عن بعض الأمور ومنها ما يربطه بالمخرجة كاملة أبو ذكرى وموهبة طه دسوقي.

وكشف لطفي لبيب في المداخلة عن علاقته مع المخرجين وتعاونه مع بعضهم قائلا: "كاملة أبو ذكري من أشطر المخرجين، وأحمد نادر جلال، واشتغلت معاها فيلم واحد صفر وأخدت عليه جوائز كتير، ومصر غنية بالمواهب وياريت نركز عليهم".

وأشاد الفنان لطفي لبيب بموهبة الشاب طه دسوقي، واصفًا اياه أحد أفضل نجوم الكوميديا في الوقت الحالي وأنه سيعيد الكوميديا لمسارها الحقيقي، كما تنبأ له بمستقبل كبير.





وعن حقيقة مرضه واصابته بالشلل كما أشيع منذ ايام أكد لطفي لبيب تمتعه بصحة جيدة قائلا: "في 2017 جات لي جلطة في المخ أثرت على إيدي ورجلي الشمال، ومن وقتها زي ما أنا، فكون أنهم يجددوا عليا الوعكة الصحية دي فكفاية اللي أنا فيه، وبقول لكل الناس بلاش تقلبوا عليا مواجع المرض".

وتابع: "شكرا إنكم بتطمنوا عليا وعلى صحتي وأنا بخير ومن ساعة ما جات لي الجلطة أنا بخير".

من هو لطفي لبيب

أحد أبطال حرب أكتوبر. ممثل مسرحي و سنيمائي و إذاعي و تليفزيوني، ولد في مركز ببا بمحافظة بني سويف. حصل على ليسانس الآداب ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية. تميز بأدائه التلقائي و الكوميدي. كتب العديد من مسلسلات الأطفال و ساهم في إنتاجها. بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا لعشر سنوات، فرغم تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية في عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأهافي عام 1981 بمشاركته في مسرحية (المغنية الصلعاء)، و بعدها مسرحية (الرهائن).