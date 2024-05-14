واشنطن لا ترى الشهداء في غزة: إسرائيل لا ترتكب "إبادة"

بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة وجود أكثر من 35 ألف قتيل فلسطيني في غزة حتى الآن، ولكن ترى واشنطن أن إسرائيل لا ترتكب "إبادة".

وفى هذا السياق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان إن الولايات المتحدة لا تعتبر أن إسرائيل ترتكب "إبادة" في قطاع غزة، لكنها تدعو تل أبيب إلى "بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين" الفلسطينيين.

وفي مؤتمر صحفي، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن إن الإدارة تعتقد أن إسرائيل بإمكانها ويتعين عليها أن تبذل مزيدا من الجهد لحماية المدنيين الأبرياء.

يأتي هذا فيما قالت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، إن عدد القتلى الذين سقطوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لا يزال يتجاوز 35 ألفا، لكنها أوضحت أن وزارة الصحة في القطاع أصدرت تحديثا بشأن تفاصيل هؤلاء القتلى.

وجاء ذلك بعد أن تساءلت إسرائيل عن السبب في حدوث تغيير مفاجئ في عدد القتلى بين الأطفال والنساء إلى النصف.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن الأرقام التي أعلنتها الوزارة، التي تستشهد بها المنظمة الدولية بانتظام في تقاريرها عن القتال المستمر منذ 7 أشهر، تعكس الآن تفاصيل القتلى البالغ عددهم 24686 لأشخاص تم التعرف عليهم بالكامل.

وأضاف حق للصحفيين في نيويورك: "يوجد ما يزيد على 10 آلاف جثة أخرى لا يزال يتعين التعرف عليها بالكامل، وبالتالي فإن تفاصيل هؤلاء – أي من الأطفال ومن النساء – سيتم التحقق منها بمجرد اكتمال عملية تحديد الهوية".

لا يمكن التنبؤ بموعد التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة..

كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جاك سوليفان، أنه لا يمكن التنبؤ بموعد أو إمكانية التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين، مشيرًا إلى أن بلاده لا تعتقد أن ما يحدث في غزة يمثل إبادة جماعية.

وفيما يتعلق بما اسماه سوليفان “تهديد إيران ووكلائها على إسرائيل والاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية”، أكد أن هذا الخطر واضح ويشكل تهديدًا جديًا.

وأشار سوليفان إلى أن العالم مطالب بضرورة حمل حماس على العودة للتفاوض وقبول الاتفاق، مؤكدًا أن أميركا تعمل جاهدة على وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة.