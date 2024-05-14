تعليق طارق الشناوي على بكاء شيرين عبدالوهاب خلال حفلها بالكويت (فيديو)

علق الناقد السينمائي طارق الشناوي، على بكاء الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفل الكويت قائلا: “بكاء شيرين عبدالوهاب أقل خروج عن النص تفعله، شيرين قالت كلام في الإعلام لا يصح أن يقال وفعلت أشياء على المسرح لا ينبغي أن تفعل”.

وأضاف طارق الشناوي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر الجديدة الذي يذاع على قناه اي تي سي، أنها فنانة تلقائية ويجب على الفنان أن يتحلى بالانضباط، موضحا أن جمال شيرين في تلقائيتها.

وأشار إلى أنه لا يعرف سبب المشكلة بالظبط سواء كانت خلافات بينها وبين شركة روتانا أو غيرها ولكننا نحب تلقائية شيرين ونحب صوتها.

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا، على مسرح "أرينا الكويت"، ضمن مهرجان "ليلة عمر الغنائي 2024"؛ الذي شهد إقبالًا كبيرًا من الجماهير، وقدمت باقة رائعة من أجمل أغانيها، وعلى الرغم من أدائها المبهر كالعادة، إلا أنها لاقت هجومًا حادًا من رواد السوشيال ميديا، بعد أن وصفت نفسها بصوت الكويت، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل وغضب الجماهير.

شيرين عبدالوهاب للجمهور: أنا صوت الكويت:



صعدت شيرين عبدالوهاب على المسرح، واستقبلها الجمهور بحب، وبدأت الحفلة بأغنية "آه يا ليل" وبعد الانتهاء وجهت كلمة للجمهور قائلة: "أنا النهارده صوت الكويت، ودائمًا بحس أني صوت كل بلد بغنيله، أنتوا دائمًا تحسسوا الفنان إنه مطرب كل بلد يغنيله".

وسرعان ما تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا، وانهالت عليها التعليقات المهاجمة من الجماهير والتي جاءت كالآتي، " وصوت مصر راح فين"، "الكويت دخلت ضمن القايمة"، "وصوت السعودية وصوت كل العالم"، "خلصت من صوت مصر والخرطوم حولت على الكويت"، "مايصحش دا انتي صوت السعودية نسيتي؟".

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بدخولها الكويت:



كانت أثارت شيرين عبدالوهاب، جدلًا بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لها أثناء وصولها إلى مطار الكويت، وذلك استعدادًا لإحياء حفل غنائي بمشاركة المطرب تامر عاشور.

وظهرت شيرين عبدالوهاب في الفيديو المتداول بإطلالة غريبة، حيث كانت ترتدي حجابًا وكمامة، حيث أنها المرة الأولى التي ترتدي فيها حجابًا أمام جمهورها وتتخفى بهذا الشكل.