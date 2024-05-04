شيرين عبد الوهاب تثير الجدل من جديد.. "انا صوت الكويت"

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا، منذ قليل على مسرح "أرينا الكويت" ضمن مهرجان "ليلة عمر الغنائي 2024"؛ والذي شهد إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير وقدمت باقة رائعة من أجمل أغانيها، وعلى الرغم من أدائها المبهر كالعادة، إلا أنها لاقت هجوم حاد من قبل رواد السوشيال ميديا بعد أن وصفت نفيها بصوت الكويت، والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل وغضب الجماهير.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب للجمهور: انا صوت الكويت

صعدت شيرين عبد الوهاب على المسرح، واستقبلها الجمهور بحب، وبدأت الحفلة بأغنية "أه يا ليل" وبعد الانتهاء وجهت كلمة للجمهور قائلة :" أنا النهاردة صوت الكويت، ودائمًا بحس أني صوت كل بلد بغنيله، أنتوا دائماً تحسسوا الفنان إنه مطرب كل بلد يغنيله".

وسرعان ما تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا، وانهالت عليها التعليقات المهاجمة من قبل الجماهير والتي جاءت كالأتي، " وصوت مصر راح فين"، "الكويت دخلت ضمن القايمة"، "وصوت السعوديه وصوت كل العالم"، "خلصت من صوت مصر و الخرطوم حولت على الكويت"، "مايصحش دا انتي صوت السعودية نسيتي؟".

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بدخولها الكويت

وكانت قد أثارت شيرين عبد الوهاب، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو لها أثناء وصولها إلى مطار الكويت، وذلك استعدادًا لإحياء حفلًا غنائياً بمشاركة المطرب تامر عاشور.

وظهرت شيرين عبدالوهاب في الفيديو المتداول بإطلالة غريبة، حيث كانت ترتدي حجاب وكمامة، حيث أنها المرة الأولى التي ترتدي فيها حجاب أمام جمهورها وتتخفى بها الشكل.

شيرين عبد الوهاب

تفاصيل حفل شيرين في الكويت

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر 2023، وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر إلى تأجيله لأجل غير مسمى بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية.

شيرين عبد الوهاب

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع أكس ، فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.