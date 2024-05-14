رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يلتقي وفدًا من المؤسسة الملكية للمعمارين البريطانين RIBA

‏التقي الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، اليوم وفداً من المؤسسة الملكية للمعمارين البريطانين RIBA والتى تعتبر واحدة من اعرق جهات اعتماد المدارس المعمارية فى العالم-.

ويأتي اللقاء في إطار تجديد الاعتماد لقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بـ فرعي الاكاديمية بالإسكندرية والقرية الذكية.

و‏ترأس الوفد الدكتور سالي ستيوارت و رافقها دكتور سارة بيسكايا والمعمارية نيجار ميهنيار بالإضافة صوفى بيالى رئيس الاعتمادات بالـ RIBA و الدكتور. باسل كامل كممثل محلى كما حضر اللقاء عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية الدكتور أكرم سليمان السلمي ،ورؤساء أقسام العمارة بالإسكندرية والقرية الذكية.

من جانبه قام الدكتور رئيس الأكاديمية بإيضاح الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية ورؤيته المستقبلية للاكاديمية وكلياتها .

كما اوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج خلال اللقاء الدور الهام التى تقوم به كلية الهندسة والتكنولوجيا بالاكاديمية لتقديم خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل.

كما استعرض للوفد الموارد التى توفرها الاكاديمية لكليات الهندسة ودعمه الكبير لاقسام الهندسة المعمارية بكل افرع الاكاديمية.