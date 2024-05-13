دي مش أول مرة.. طارق الشناوي يرد على بلاغ أشرف زكي ضده

كانت الساعات القليلة الماضية تشهد خلاف كل من نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي والناقض الفني طارق الشناوي بعد البلاغ الذي رفعة الأول على الشناوي ،ليرد الأخير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة الحدث اليوم موضحً وجهة نظره وكواليس الخلاف.

وقال طارق الشناوي: "دي مش أول مرة، أشرف ذكي يعمل كدة اكتشفت إنه سنة 2008 أقام دعوى ضدي وأنا اكتشفتها سنة 2014، وبعدها قال إنه نسي سبب إقامة الدعوى وسحبها، وكانت متعلقة بقراره بتحجيم وجود الفنان العربي في مصر، وهذا القرار سقط".

وأشار طارق الشناوي إلى أن مقاله تضمن نقدا للفنانة روجينا، ولم يتضمن السب أو القذف كما قال أشرف ذكي قائلا: "أنا أول واحد لما روجينا عملت العائلة، وكانت لسه محدش يعرفها، أنا أول واحد تنبأ بأنها موهوبة وده موثق، وأنا مستغرب من ردود الفعل العنيفة ضد أي كلمة سلبية مهما قلنا إيجابيات، ولما يعملها النقيب يبقى التأثير مضروب في عشرة، لأنه واجهة النقابة والمفروض يضرب المثل في التحمل".

وتابع: "أتمنى أن نعود لمصر كما نعرفها، فيها الرأي والرأي الآخر، وناس ترد على المقال بمقال، وبالذات النقباء، أتمنى يبقى عندهم رحابة أكثر من ذلك".

منشور طارق الشناوي

وكشف الناقد طارق الشناوي أمس الأحد عن تلقيه استدعاء من قسم مصر القديمة، للرد علي المحضر الذي أقامه الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين ضده.

وكان قد كتب طارق الشناوي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس عقب معرفته بالقضية قائلًا: "فوجئت بتليفون من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد علي المحضر الذي اقامه الفنان اشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لانني قبل نحو شهر وبضعة اسابيع نشرت هذا المقال المرفق، اعتبره النقيب سبا وقذفا علني".

وأضاف: "قطعا اقام الدعوي دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا وانا كتبت هذا المقال ايضا دفاعا عن روجينا التي اري كما هو مكتوب حرفيا بالمقال انها فنانة موهوبة ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب ان تتوقف، وتعود مجددا للادوار الموازية التي برعت في ادائها …في كل الاحوال من حق اشرف وكل من يقرأ ان يختلف، ولكني ضد ان يبدد النقيب طاقته في اقامة دعوي قضائية خارج رقعة الفن".

وتابع: "أثق تماما في عدالة جهات التحقيق واثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت ارحب بأي اراء اخرى تري ان روجينا نجحت في اثبات جدارتها كبطلة مطلقة. اضيف فقط ملحوظة اخيرة ان بين نقابة الصحفيين التي انتمي لها ونقابة المهن التمثيلية التي يرأسها اشرف زكي بروتوكول يقضي كل من ينتمي لاحد النقابتين قبل ان يشرع في اقامة اي اجراء قانوني يتقدم بشكوى ضد من يري انه تجاوز في حقه. واخترق النقيب هذا التقليد الراسخ بدلا من ان يصبح هو عنوانا للالتزام به".