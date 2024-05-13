الثلاثاء 14 مايو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فريدة سيف النصر تكشف لأول مرة كواليس تعرضها للخيانة

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها تزوجت مرة واحدة  أسامة الشافعي"، وبدأت قصة زواجها عندما كانت تقدم مسرحية على مسرح الجلاء وكان من بين الضيوف شخصية مهمة ولكن حدث بينهما مشادات.

تابعت : "وذهبت الي قسم الأزبكية وكان هناك ضابط المباحث " أسامة الشافعي " ومن بعدها تزوجوا.

وأضافت فريدة سيف النصر، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي بقناة الحياة ، انهم تزوجوا وحدث الطلاق بينهم لثلاث مرات ، وكان يحبها جدا وكنا مجانيين جدا ، وفي آخر طلاق بيننا وكان الثالث لم استطع أن أسامحه او ان يكون هناك محلل لأسباب صعبة وقوية.

وتابعت : "كانت لي صديقة وكنت اترك المنزل لها واحبها وكانت قريبة مني ، وكنت انا حلوة جدا وهيا لم تكن حلوة ، ولكن كانت الصدمة انها تزوجت زوجي بعد كل ما قدمته لها ، ولم أسامح زوجي او اعود اليه بسبب ذلك ، وتقدم لي عروض زواج كثيرة بعد ذلك ورفضت بسبب ابني وكمان اتعقدت من الرجالة.

وعلي جانب آخر كشفت فريدة سيف النصر، انها اتعرضت للاهانة الكبيرة  من والدها بسبب فيلم ٤-٢-٤ بسبب بدلة الرقص التي ارتديتها.

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