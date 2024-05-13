أمير هشام: تمنيت أن يؤجل عمر مرموش موعد جراحته حتى نهاية معسكر الفراعنة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه كان يتمنى من عمر مرموش مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني، تأجيل جراحته حتى نهاية معسكر منتخب مصر المقبل.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك نوعًا من الاستياء داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد تنسيق اللاعب وناديه موعد الجراحة أثناء المعسكر الوطني".

وأضاف أمير هشام: "في النهاية لا توجد مشكلة بين الجهاز الفني ومرموش، ولكن ما حدث هو سوء تقدير ورغبة النادي في إجراء جراحة في إصبع يده".