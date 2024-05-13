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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر مرموش مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تخيم حالة من الغموض على موقف النجم المصري عمر مرموش من التواجد في قائمة منتخب مصر في معسكر شهر يونيو المقبل لخوض مباراتي  بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد تصريحات حسام حسن مدرب المنتخب الوطني بشأن إصابة يعاني منها اللاعب.

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وأوضح حسام حسن في مؤتمر صحفي: "عمر مرموش يعاني منذ فترة من إصابة في أصبع اليد، وبالتالي خاطبناه ليؤكد اللاعب خضوعه لعملية جراحية بعد آخر مباراة في الدوري الألماني."

وأضاف: "تحدثنا مع مرموش لتأجيل تلك الجراحة حتى يتمكن من التواجد في المباراتين، ولكن النادي الألماني أرسل لنا خطابا يؤكد ضرورة خضوع مرموش للجراحة ورفض فكرة التأجيل."

 

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