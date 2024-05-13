عمر مرموش مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر

تخيم حالة من الغموض على موقف النجم المصري عمر مرموش من التواجد في قائمة منتخب مصر في معسكر شهر يونيو المقبل لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد تصريحات حسام حسن مدرب المنتخب الوطني بشأن إصابة يعاني منها اللاعب.

وأوضح حسام حسن في مؤتمر صحفي: "عمر مرموش يعاني منذ فترة من إصابة في أصبع اليد، وبالتالي خاطبناه ليؤكد اللاعب خضوعه لعملية جراحية بعد آخر مباراة في الدوري الألماني."

وأضاف: "تحدثنا مع مرموش لتأجيل تلك الجراحة حتى يتمكن من التواجد في المباراتين، ولكن النادي الألماني أرسل لنا خطابا يؤكد ضرورة خضوع مرموش للجراحة ورفض فكرة التأجيل."