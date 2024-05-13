فريدة سيف النصر تكشف كواليس مسلسل العتاولة في واحد من الناس

قال الفنانة فريدة سيف النصر، ان هناك عدد من الاخبار الغير صحيحة والشائعات والتي تتحدث عنها وعن مشاركتها في الأعمال الفنية الأخيرة.

وأضافت فريدة سيف النصر، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، ان اكثر خبر أغضبها ان فريق العمل بمسلسل العتاولة تخلوا عنها، مشيرة الي ان هذا الخبر غير صحيح وانا كنت متواجدة لاخر يوم في اللوكيشن ، لافتة إلى أن كل ما في الأمر وجهة نظر مخرج ومؤلف تحترم، ومن الممكن كما قال الفنان أحمد السقا بأن هناك مفاجأة.

وتابعت : " ان المخرج كانت له رؤية وهو مخرج ناجح وطبيعي ان عناصر النجاح مهمين جدا للمسلسل وانا احدهم فكيف يتم الاستغناء عن احد العناصر المهمة ومن غير الطبيعي ان يضحي بيا.

واشارت الي ان هناك أيضاً اخبار غير صحيحة انني لم اكن ملتزمة اثناء تصوير مسلسل " العتاولة " وأحارب الشباب الصغير واذهب الي التصوير متأخرة ، واننا جميعا كنا نصور ببيروت بلبنان ، وانا مقيمة بالفندق فكيف لا اذهب الي التصوير او اكون غير ملتزمة فهذا كلام غير صحيح بالمرة.

آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر

يشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل العتاولة، في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدى، وآخرون، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وتجسد الفنانة فريدة سيف النصر، شخصية سيدة تدعى "سترة العترة"، وهي أم العتاولة وهو دور محوري في أحداث المسلسل.