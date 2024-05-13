أوقاف الفيوم تنظم فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي

تواصل مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي، من مسجد محيى الدين أبوالعز التابع لإدارة أوقاف بندر أول الفيوم.

خلال ذلك نفذت مديرية الأوقاف فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي تحت عنوان "آداب البيع والشراء" وذلك في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف الفيوم محاضرا، وفضيلة الشيخ فتحي عبد الفتاح مسؤل الإرشاد بالمديرية محاضرا، وفضيلة الشيخ عمر محمد مدير الإدارة محاضرا، وفضيلة الشيخ علاء محمود مدير شئون الإدارات بالمديرية محاضرا، وفضيلة الشيخ طه على خضر مسئول المساجد الحكومية بالمديرية محاضرا، وفضيلة الشيخ محمد منجود الشرقاوي قارئا ومبتهلا، وفضيلة الشيخ أشرف شعبان إمام المسجد مقدما.

العلماء: البيع والشراء في الإسلام قائمان على السماحة

وخلال اللقاء أكد العلماء أن البيع والشراء في الإسلام قائمان على السماحة حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "رحِم الله رَجُلا سَمْحَا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقْتَضَى" (صحيح البخاري)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "دخل رجلٌ الجنةَ بسماحتِه قاضيًا ومقتضيًا" (أخرجه النسائي)، وقيل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم" أيُّ الكسبِ أطيَبُ قال عملُ الرَّجلِ بيدِه وكلُّ بيعٍ مبرورٍ"،فما أجمل أن يعيش الناس في أمن وأمان اجتماعي ومجتمعي يأمن بعضهم بعضًا،بحيث تشيع الأمانة بيعًا وشراءً، وتكون هي الأصل في معاملات الناس.

وأضاف العلماء: من لم تكن أخلاقه في سوقه كأخلاقه في مسجده، يحل الحلال ويحرم الحرام، فما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وقد سأل نبينا (صلى الله عليه وسلم) أصحابه: أتدرون من المفلسُ؟ قالوا : يا رسولَ اللهِ المفلسُ فينا من لا درهمَ له ولا متاعَ ، قال : إنَّ المفلسَ من أمتي من يأتي يومَ القيامةِ بصلاةٍ وزكاةٍ وصيامٍ وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مالَ هذا فيأخذُ هذا من حسناتِه وهذا من حسناتِه فإن فَنِيَتْ حسناتُه قبل أن يقضيَ ما عليه أخذ من سيئاتهم فطُرِحَ عليهِ ثم طُرِحَ في النارِ".