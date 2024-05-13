نشأت الديهي: مشروع سد النهضة لم يؤثر على حصة مصر من المياه

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حجم الأراضي التي زُرعت آخر 10 سنوات لم تزرع خلال 100 عام، مشيرًا إلى أن مصر تسابق الزمن من أجل إحداث تنمية زراعية واقتصادية كبرى.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن حصة مصر من المياه تقدر بـ55 مليار متر مكعب من المياه ، وهذه المياه لم تقل ولم تزيد في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن مشروع سد النهضة لم يؤثر على حصة مصر من المياه.

ولفت إلى أن حصة المواطن المصري في الماضي كانت تقدر بـ3 آلاف متر، والآن انخفضت هذه الحصة لـ450 متر في العام، مشيرًا إلى أن استخدام المياه يشمل المياه المستخدمة في الطعام والاستخدام المنزلي وخلافه.

مستوى الفقر المائي

ونوه إلى أن متوسط استهلاك المواطن من المياه عالميًا يقدر بـ1000 متر مياه، مشيرًا إلى أن مصر وصلت إلى مستوى الفقر المائي حيث وصل نصيب الفرد لـ450 متر.

وتابع، أن المياه لم تنقص بل على العكس ارتفعت حجم المياه، من خلال قيام الدولة ببعض الاجراءات ، ولكن استهلاك المياه ارتفع، بسبب زيادة عدد المواليد، خلاف ارتفاع عدد اللاجئين.

وأضاف أن الدولة قامت بتبطين الترع لتوفير المياه، خلاف تستخدام طرق الري الحديث مثل الري بالرش والتنقيط، بالإضافة لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر التي تنتج يوميًا 5.6 مليون متر مياه، ومحطة الدلتا الجديدة التي تنتج 7.5 متر مياه معالجة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يتم معالجته من المياه يقدر بـ14 مليون متر مكعب بما يقدر بـ6 مليار متر مكعب من المياه.

ضرب فلسطين بالقنبلة النووية

وفي سياق آخر، قال إن دولة الاحتلال طالبت من السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين عنهم للمشاركة في إدارة معبر رفح، ولكن السلطة رفضت هذا الأمر.

وتابع "الديهي"، أن تل أبيب ترتكب حماقة ما بعدها حماقة فيما تفعله من جرائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني صامد في ظل هذه الجرائم المتواصلة.

ولفت إلى أن هناك سيناتور امريكي شهير طالب بضرب فلسطيني يالقنبلة النووية والانتهاء من الفلسطينيين مثلما فعلت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.