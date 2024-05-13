أفضل 3 أطعمة تحتوي على أوميجا 3

تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب، ووظائف المخ، والحماية من الالتهابات.

مصادر الحصول على أوميجا 3

ووفقًا لما ذكره موقع "Healthline" الطبي، بالرغم من أن الأسماك هي المصدر المعروف للأوميجا 3، إلا أن هناك بدائل نباتية يمكن للنباتيين الاستفادة منها، وفيما يلي، نستعرض ثلاثة أطعمة نباتية غنية بالأوميجا 3 يمكن سهولة تضمينها في الوجبات اليومية:

١- بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان مصدرًا نباتيًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، خاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA). ملعقة واحدة فقط من بذور الكتان المطحونة توفر ما يقرب من 1.3 جرام من ALA، وهو ما يعادل الكمية اليومية الموصى بها للبالغين. يمكن إضافة بذور الكتان المطحونة إلى العصائر، أو رشها على الزبادي أو دقيق الشوفان، أو استخدامها في المخبوزات مثل الفطائر.

٢- بذور الشيا

تشتهر بذور الشيا بقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية. تحمل هذه البذور الصغيرة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يساعد في دعم صحة القلب ومكافحة التهابات الجسم. يمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر، أو الزبادي، أو دقيق الشوفان، أو السلطات.

٣- عين الجمل

تعتبر عين الجمل أو الجوز وسيلة لذيذة وسهلة لزيادة كمية الأوميجا 3 في النظام الغذائي النباتي. فهي تحتوي على حمض ألفا لينولينيك (ALA) بالإضافة إلى كونها غنية بمضادات الأكسدة والمواد الغذائية الأخرى. يمكن تناول عين الجمل كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى السلطات، أو دقيق الشوفان، أو الزبادي.