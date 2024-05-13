أقباط إسنا يحتفلون بعيد إستشهاد الأم دولاجى وأولادها الأربعة

إحتفل أقباط مدينة إسنا جنوب الاقصر، مساء اليوم الإثنين، بعشية عيد استشهاد الأم دولاجي وأولادها الأربعة، وذلك بكنيستها وسط مدينة إسنا، تحت رعاية وبحضور صاحب النيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وبحضور أباء كهنة الإيبارشية، ورهبان الأديرة والكنائس الأخري، وخورس الشمامسة والشعب القبطي.

بدأ الاحتفال بترأس نيافة الأنبا يواقيم صلاة العشية، واشترك معه لفيف من الآباء الكهنة والرهبان، حيث تم تطييب الأنبوبة التى تحوى رفات الأم دولاجى وأولادها الأربعة، والطواف بالمقصورة الخشبية المرسوم عليها الأم دولاجى وأولادها الأربعة داخل الكنيسة، وتخللها تسبحة نصف الليل، ويعقب ذلك صلاة القداس الإلهي صباح الغد الثلاثاء، لتذكار عيد أستشهادهم.

يذكر أن الشهيدة الأم دولاجي وأولادها الأربعة، هم باكورة شهداء مدينة إسنا ويحتفل بعيدهم يوم 6 بشنس من كل عام، وكان مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث قام بتدشين الكنيسة بعد أعادة بنائها وتجديدها في 20 أكتوبر 2007.