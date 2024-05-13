ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الخيار في الصيف؟.. أطباء يكشفون مفاجأة

الخيار أحد الخضروات الرائعة، خاصةً في فصل الصيف، حيث يتميز بخصائصه المرطبة وطعمه المنعش الذي يعتمد على ارتفاع نسبة الماء في تركيبته. هذه الخاصية تجعله خيارًا مثاليًا للإضافة إلى السلطات والسندويشات والمشروبات، مما يساهم في البقاء منتعشًا ومرطبًا خلال أيام الصيف الحارة.

فوائد ماء الخيار

ماء الخيار هو ببساطة ماء مخلوط بشرائح أو قطع من الخيار، ويُعتبر مشروبًا بسيطًا ولكنه لذيذ، حيث يقدم لمسة خفية من نكهة الخيار إلى جانب نضارة الماء. بالإمكان إضافة مكونات إضافية مثل النعناع أو الليمون أو الزنجبيل لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

ماء الخيار يعتبر بديلًا ممتازًا للمشروبات الغازية السكرية وعصائر الفاكهة المحملة بالسعرات الحرارية، حيث يساعد في تقليل إجمالي السعرات الحرارية المتناولة يوميًا، مما يُسهم في عملية فقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ماء الخيار في الحفاظ على رطوبة الجسم ودعم عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

ماء الخيار غني أيضًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات C وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل الالتهابات ودعم جهود فقدان الوزن وطرد السموم من الجسم.

لصنع ماء الخيار في المنزل، يُضاف شرائح الخيار إلى الماء مع إضافة أوراق النعناع الطازجة أو شرائح الليمون أو الزنجبيل للحصول على نكهة إضافية. ثم يُمزج الكل بلطف ويُبرَّد في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين لتحصل على مشروب منعش ومغذي.